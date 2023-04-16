Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:17

Политика

Пригожин поручил передать большую группу военнопленных Украине по случаю Пасхи

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина"

Российский бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поручил передать большую группу военнопленных Украине на фоне Пасхи. Видеообращение опубликовано в телеграм-канале его пресс-службы.

"Всех подготовьте, накормите – напоите, раненых проверьте, чтобы врачи осмотрели. Постараться надо, чтобы они до обеда уже туда убыли на территорию", – заявил Пригожин.

В ролике можно увидеть кадры, как один из бойцов ЧВК оглашает указание основателя передать военнопленных украинской стороне до наступления Пасхи. После этого десятки бойцов ВСУ отправляются на территорию Украины.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал гражданам России и Украины, чтобы Господь укрепил мир и любовь между их народами. Он также пожелал, чтобы Бог хранил два государства. Патриарх сравнил действия, которые сейчас происходят на исторической русской земле, с междоусобной бранью.

Читайте также

политика

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика