Меркель и Макрон указали на важность "нормандского формата" и Минских соглашений

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон напомнили о важности Минских соглашений и их реализации. Об этом сообщает ТАСС.

"Канцлер и французский президент указали на поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Они указали на необходимость полноценной реализации Минских соглашений с обеих сторон, а также заявили, что Германия и Франция продолжат прикладывать усилия в рамках "нормандского формата", – рассказали в кабмине ФРГ по итогам переговоров лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Там уточнили, что стороны обсудили также тему нынешней ситуации на российско-украинской границе и в Крыму. Кроме того, они потребовали сократить усиление войск для скорейшей деэскалации.

Ранее Зеленский заявил, что намерен обсудить Донбасс со всеми лидерами "нормандской четверки", в том числе и с Владимиром Путиным. Он отметил, что вопрос ситуации по безопасности на востоке Украины и деоккупация украинских территорий должны обсуждаться только в присутствии всех четырех лидеров.

В конце февраля осложнилась ситуация в Донбассе, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.

При этом с лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают запрет ведения огня, размещения вооружения и наступательных действий.

