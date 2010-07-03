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18:21

Россия не признает решение Гаагского суда по иску "Укрнафты"

политика суды

18:21

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Фото: ТАСС/Zuma/Sergii Kharchenko

Россия не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утрату имущества компании в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.

"В первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска", – отметили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что российская сторона будет оспаривать этот вердикт, используя "все доступные механизмы правовой защиты, предусмотренные международным правом и законодательством Швейцарии".

Ранее постоянный третейский суд в Гааге взыскал с России 44,4 миллиона долларов компенсации за утрату имущества компании в Крыму.

Также Россия должна компенсировать проценты в размере более 5,5 миллиона долларов, пеню и арбитражные расходы – более 3,5 миллиона.

Кроме того, арбитраж признал свою юрисдикцию по аналогичному иску к РФ, поданному украинской компанией Stabil и десятью другими лицами.

политика суды

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