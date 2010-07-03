Россию обязали выплатить "Укрнафте" 44 миллиона долларов

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Постоянный третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить 44,4 миллиона долларов компенсации за утрату имущества компании "Укрнафта" в Крыму, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Также Россия должна компенсировать проценты в размере более 5,5 миллиона долларов, пеню и арбитражные расходы – более 3,5 миллиона.

Речь идет об административных помещениях и 16 автозаправках на территории полуострова. Кроме того, арбитраж признал свою юрисдикцию по аналогичному иску украинской компании Stabil и десяти других лиц.

"Укрнафта" и еще 11 украинских компаний подали в Гаагский суд иски против России. Юрист Янис Юкша в эфире радио Sputnik выразил мнение, что у такой компании, как "Укрнафта", нет ни малейших оснований подавать иск против РФ.

В октябре 2014 года "Укрнафта" заявила о нарушениях Россией обязательств по договору об инвестициях от 1998 года. По мнению компании, это сначала помешало вложениям в крымские АЗС, а затем привело к их "экспроприации".

Спустя четыре года Верховный суд Швейцарии встал на сторону украинской компании.