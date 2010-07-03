Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:31

Россию обязали выплатить "Укрнафте" 44 миллиона долларов

политика суды

16:31

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Wikimedia Commons

Постоянный третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить 44,4 миллиона долларов компенсации за утрату имущества компании "Укрнафта" в Крыму, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Также Россия должна компенсировать проценты в размере более 5,5 миллиона долларов, пеню и арбитражные расходы – более 3,5 миллиона.

Речь идет об административных помещениях и 16 автозаправках на территории полуострова. Кроме того, арбитраж признал свою юрисдикцию по аналогичному иску украинской компании Stabil и десяти других лиц.

"Укрнафта" и еще 11 украинских компаний подали в Гаагский суд иски против России. Юрист Янис Юкша в эфире радио Sputnik выразил мнение, что у такой компании, как "Укрнафта", нет ни малейших оснований подавать иск против РФ.

В октябре 2014 года "Укрнафта" заявила о нарушениях Россией обязательств по договору об инвестициях от 1998 года. По мнению компании, это сначала помешало вложениям в крымские АЗС, а затем привело к их "экспроприации".

Спустя четыре года Верховный суд Швейцарии встал на сторону украинской компании.

политика суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика