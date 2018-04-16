В МИД заявили о быстром ответе на санкции США

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
В МИД заявили, что Россия не будет затягивать с ответом на антироссийские санкции США. Об этом заявил замглавы российского дипломатического ведомства Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.
"Я думаю, что график рассмотрения этого важного законопроекта будет выстроен так, чтобы не затягивать. Ситуация сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий", – сказал замглавы ведомства.
По словам Рябкова, сейчас в МИД не могут сказать точно, какие именно ответные меры и когда примут. Однако, по словам дипломата, необходимо действовать оперативно.
В Госдуме готовят ответ на американские санкции. 16 апреля в нижней палате парламента рассмотрят законопроект, который даст правительству полномочия по введению экономческих и политических мер на антироссийскую политику США. Законопроект, в частности, запрещает ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.
Первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков рассказал RT, что голосование по законопроекту может состояться уже в мае. Он отметил, что проект закона обсудят на ближайшем пленарном заседании. Ко второму чтению в документ могут внести изменения и расширить список мер.
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