Запад жалеет, что не признал референдум в Крыму раньше – Мурадов

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Запад сожалеет, что не признал референдум в Крыму о вхождении в состав РФ, не доводя ситуацию до эскалации. Такое мнение высказал постпред республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов, сообщает РИА Новости.

Мурадов отметил, что на Западе фактически никто уже не ставит под сомнение то, что Крым входит в состав Российской Федерации. По его словам, вопрос лишь в том, как это продвигается с юридической точки зрения.

"Сегодня многие западные политики уже с сожалением признают, что надо было признать итоги крымского референдума и не доводить дело до эскалации", – считает он.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что процесс передачи Крыма Украинской ССР в 1954 году не был юридически оформлен. По его словам, если внимательно изучить этот вопрос, становится очевидно, что полуостров никогда не покидал состава России.

Член крымского парламента Сергей Трофимов подтвердил, что в ходе процедуры 1954 года президиум Верховного совета Советского Союза сослался на несуществующий документ – на совместное представление руководств РСФСР и УССР о передаче Крымской области.

