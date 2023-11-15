15 ноября, 18:40Политика
Дания нарушит конвенцию ООН при остановке российских танкеров – МИД РФ
Фото: 123RF/alexbr1972
Если Дания будет останавливать и проверять российские нефтяные танкеры, это станет нарушением международных норм и договоренностей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что Копенгагенский трактат 1857 года и положение конвенции ООН по морскому праву 1982 года в данном случае регламентируют безопасные проходы судов через проливы. По этим нормам все суда, включая российские, могут беспрепятственно проходить через проливы.
"Любое нарушение этих норм или любые действия, которые им противоречат, – это нарушение международного права", – цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее в The Financial Times выяснили, что по новым правилам Евросоюза Дания может начать блокировать танкеры с российской нефтью, которые будут проходить через ее воды. Соответствующие нормы могут содержаться в новом европейском пакете антироссийских санкций.
В первую очередь правила распространятся на танкеры, следующие транзитом через воды Дании с отсутствующей западной страховкой. Страна сможет проверять суда, которые покажутся ей представляющими угрозу для экологии, уточняли СМИ.
До этого появилась информация, что Минфин США запросил у управляющих компаний данные о сотне танкеров, которые могут перевозить российскую нефть в обход санкций.
Расследование предложили провести в отношении судов, которые якобы были вовлечены в транспортировку нефти из РФ из портов Козьмина и Приморск.
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