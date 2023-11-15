ЕС может ввести санкции против 47 физлиц и 72 юрлиц из России – СМИ

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Страны Евросоюза планируют утвердить ограничения в отношении 47 физических и 72 юридических лиц из России в рамках 12-го пакета санкций. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на диппредставителей стран сообщества.

По их данным, указанным физическим лицам запретят въезд на территорию ЕС. Кроме того, их активы будут заморожены. СМИ не привело конкретный перечень новых фигурантов черного списка.

Ранее в прессе появилась информация, что ЕС намерен внести запрет на поставки российских алмазов в новый пакет санкций против России. Ограничения также могут предусмотреть запрет на экспорт некоторых видов станков.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что государства сообщества обсуждают 12-й пакет санкций против России. Она также подтвердила, что переговоры идут по вопросу запрета на экспорт алмазов из РФ. Рестрикции готовятся во взаимодействии со странами G7, добавила она.