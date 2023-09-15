Заслуженный тренер РФ Нина Мозер отметила удобство ДЭГ для участия в выборах

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию и генеральный директор столичной Федерации по фигурному катанию на коньках Нина Мозер заявила об удобстве дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для участия в выборах. Она подчеркнула, что на прошедших на прошлой неделе выборах мэра Москвы сама использовала этот способ голосования.

"Я, будучи на катке, это сделала. Мне кажется, что это очень удобный формат, потому что город большой", – поделилась она.

По ее мнению, намного комфортнее голосовать в спокойной обстановке, когда ты делаешь выбор "правильно прочитав". Помимо этого, Мозер подчеркнула важность участия в голосовании. Это обязанность и право граждан, ведь они хотят, чтобы в городе было комфортно и хорошо, добавила она.

Ранее политолог Константин Калачев сказал, что удобство использования ДЭГ повлияло на высокую явку москвичей. Эксперт отметил, что москвичи – политически активные и неравнодушные граждане, которые стремятся выполнить свой гражданский долг.

С 8 по 10 сентября в России прошли выборы глав 21 субъекта страны, а также депутатов местных законодательных органов в 16 субъектах. Как заявил секретарь Генсовета фракции "Единая Россия" Андрей Турчак, везде победили кандидаты от его партии.

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