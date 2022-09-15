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Политика

15 сентября, 00:00

Небензя заявил, что РФ не может произвести выплаты в ВПП ООН и ЮНИДО из-за санкций

политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия не может произвести выплаты во Всемирную продовольственную программу ООН и Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию из-за санкций. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

По его словам, санкции Запада подрывают "глобальную продбезопасность", потому что у Москвы возникают проблемы с банковскими транзакциями. Небензя уточнил, что речь идет о десятках миллионов долларов, которые пошли бы на помощь сталкивающимся с риском массового голода странам.

"Аналогичная ситуация с ЮНИДО, в которой также подрываются проекты по поддержке пищевой промышленности в нуждающихся государствах, в том числе Сирии. Со своей стороны Россия изыскивает возможности для поддержки глобальной продовольственной безопасности", – приводит слова постпреда РФ при ООН ТАСС.

Ранее в США выразили готовность вводить санкции против стран за поддержку использования платежной системы "Мир" и российской системы НСПК. В управлении по контролю за иностранными активами министерства финансов воспринимают эти действия как попытку обойти антироссийские санкции в своих интересах.

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