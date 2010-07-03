Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США посетит Москву

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Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Филип Рикер приедет в Москву 17-18 сентября и встретится с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент печати и информации МИД.

"Подтверждаем [визит]. Переговоры [пройдут] с Рябковым", – сообщило министерство.

Филип Рикер намерен встретиться с представителями гражданского общества РФ, с коллегами в правительстве и дипломатами посольства США.

Перед поездкой в Москву Рокер 16 сентября посетит Германию.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона не способствует нормализации отношений Москвы и Вашингтона.

