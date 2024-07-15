РИА Новости: взрывы прогремели в Одессе на Украине

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Несколько взрывов прогремели в Одессе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

Согласно их данным, в городе прозвучали повторные взрывы. Местная администрация на данный момент не выпустила официальных сообщений о произошедшем.

Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Харькове.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе ранним утром 10 июля. Уточнялось, что их серия прозвучала на фоне воздушной тревоги. Мэр города Геннадий Труханов подтвердил эту информацию, но не стал раскрывать подробности случившегося.

Кроме того, по данным компании "Укрэнерго", в ночь на 10 июля российский дрон ударил по энергообъекту в Ровенской области. В результате некоторые районы региона остались без света. Представители компании предупредили, что меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать там на протяжении всего дня.

