Трамп утвердил пошлины на товары из Китая‍ – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma/Dominique A. Pineiro

Президент США Дональд Трамп решил ввести пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму 50 миллиардов долларов, сообщает газета The Wall Street Journal.

Как уточняют в издании, американский лидер перед этим провел совещание с сотрудниками Белого дома, министерств торговли и финансов, офиса представителя США на торговых переговорах.

Трамп уже говорил о своем недовольстве дефицитом в торговле с Китаем. По словам президента, он достигает порядка 500 миллиардов долларов год. Когда именно вступят в силу пошлины, пока неизвестно.

22 марта он подписал меморандум, предусматривающие применение комплекса мер против нечестной, как утверждают в США, торговой политики Пекина. Речь идет о принуждении американских компаний к передаче их технологий и интеллектуальной собственности Китаю.

3 апреля Вашингтон объявил о намерении ввести 25-процентные пошлины на 1,3 тысячи наименований ввозимой из Китая продукции, общая стоимость которой равна 50 миллиарда долларов. Ответом КНР стало введение аналогичной пошлины на американские машины, бобы и другую продукцию сельского хозяйства.

20 мая глава Минфина США Стивен Мнучин сказал, что действие взаимных пошлин приостановлено. Он также отметил серьезный прогресс в переговорах стран по вопросам торговли. В частности, Китай согласился снизить пошлины на часть товаров.

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