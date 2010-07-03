Госдеп США отозвал госслужащих из Ирака

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Госдеп США предписал всем американским госслужащим, деятельность которых не связана с оперативными службами, покинуть Ирак. Такое указание получили в посольстве США в Багдаде, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Госдепартамент США распорядился вывезти американских служащих, не связанных с реагированием на чрезвычайные ситуации, из посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле", − говорится в заявлении американской дипмиссии. В посольстве США также подчеркнули, что в связи с этим предоставление стандартных визовых услуг придется временно приостановить.

Ранее в Пентагон заявили о готовности отправить 120 тысяч солдат для противодействия Ирану. Как пояснил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан, это произойдет, если Тегеран ускорит разработку ядерного оружия.