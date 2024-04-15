Депутат Буцкая предложила включить в ОМС программу восстановления после родов

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В российскую систему ОМС необходимо включить программу восстановления после родов, считает первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Об этом она заявила в своем телеграм-канале.

"К сожалению, в школах подготовки все обучение заканчивается родами, и никто не готовит женщину к послеродовому периоду. Там же не только забота о ребенке и работа над грудным вскармливанием, но и бессонные ночи, перестройка гормонального фона, послеродовая депрессия", – говорится в ее публикации.

Парламентарий сделала акцент на том, что молодые мамы нуждаются в послеродовой поддержке.

Ранее стало известно, что в ГД начали прорабатывать программу, направленную на право декретного отпуска с первого триместра беременности.

В настоящее время будущие мамы могут уйти в отпуск по беременности или родам на 30-й неделе, если ожидается двое или более детей – на 28-й неделе, если женщина проживает и работает в загрязненной радиацией местности – на 27-й неделе.

