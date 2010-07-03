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19:13

В Госдуме прокомментировали намерение ЕС начать торговые переговоры с США

политика

19:13

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал сообщения о желании Евросоюза как можно быстрее начать торговые переговоры с США, сообщает RT.

По словам депутата, Европа не заинтересована в сокращении экономических возможностей в вопросах торговли, поскольку Штаты являются одним из главных рынков для Европы.

Также Новиков отметил, что с приходом Дональда Трампа в политике Вашингтона произошли некоторые корректировки.

"В частности, они связаны с желанием президента и его администрации обеспечить устойчивый экономический рост в США, в том числе за счет тех, кто долгие годы числился американским союзником", – заявил парламентарий.

Он полагает, что по этой причине Штаты стали предпринимать определенные шаги с целью установить новые правила торговых отношений с Евросоюзом.

Ранее Совет ЕС утвердил проект поправок к Газовой директиве. Документы опубликуют в ближайшее время в Официальном журнале ЕС, и через 20 дней после этого новый закон вступит в силу.

политика

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