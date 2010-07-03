В Госдуме прокомментировали намерение ЕС начать торговые переговоры с США

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал сообщения о желании Евросоюза как можно быстрее начать торговые переговоры с США, сообщает RT.
По словам депутата, Европа не заинтересована в сокращении экономических возможностей в вопросах торговли, поскольку Штаты являются одним из главных рынков для Европы.
Также Новиков отметил, что с приходом Дональда Трампа в политике Вашингтона произошли некоторые корректировки.
"В частности, они связаны с желанием президента и его администрации обеспечить устойчивый экономический рост в США, в том числе за счет тех, кто долгие годы числился американским союзником", – заявил парламентарий.
Он полагает, что по этой причине Штаты стали предпринимать определенные шаги с целью установить новые правила торговых отношений с Евросоюзом.
Ранее Совет ЕС утвердил проект поправок к Газовой директиве. Документы опубликуют в ближайшее время в Официальном журнале ЕС, и через 20 дней после этого новый закон вступит в силу.
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