МИД РФ подготовил список нарушений Запада под предлогом борьбы с терроризмом

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Российский МИД подготовил Белую книгу о нарушении западными странами прав человека при борьбе с терроризмом. Об этом заявила на брифинге 15 марта официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

По словам Захаровой, в Белую книгу внесены нарушения правозащитных стандартов, которые были допущены Западом "под предлогами борьбы с терроризмом и другими криминальными вызовами и угрозами".

Как пояснила представитель МИД, для борьбы с террористами и криминалом международному сообществу приходится усиливать контролирующие функции спецслужб и правоохранительных органов. Однако, отметила дипломат, "защита права человека на жизнь и физическую безопасность нередко вступает в противоречие с другими правозащитными принципами".

Ранее МИД России направил Киеву ноту со списком нарушений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. В ведомстве осудили действия киевских властей, которые нарушают права собственных граждан и сеют раздоры между Россией и Украиной.