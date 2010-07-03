Пентагон выступил за право США на превентивный ядерный удар

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Вашингтону не следует отказываться от политики нанесения превентивного ядерного удара. С таким заявлением выступил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд. Видео слушаний появилось на сайте американского Сената.

Данфорд убежден, что нынешнее право Вашингтона осложняет принятие решений об атаке для противников США, и потому в данном вопросе не нужно ничего менять. Кроме того, генерал выразил уверенность, что существующая политика является правильной.

В январе в Конгресс США внесли два предложения по ограничению прав главы государства по нанесению ядерного удара. Эту инициативу демократы объяснили тем, что Дональду Трампу опасно доверять контроль над ядерным оружием.

Ранее Пентагон запросил новые силы для "сдерживания России" в Европе. В частности, ведомство требует обеспечить ротационное присутствие эсминцев с ракетным оружием, авианосных группировок и подводных лодок.