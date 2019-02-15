В Минобороны оценили последствия признания химатаки в Думе постановкой

Фото: cтоп-кадр из ролика BBC

После публикации постановочного видеоролика, снятого в госпитале сирийского города Дума после сообщений о химической атаке в апреле 2018 года, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила "прокурорские функции". В Минобороны РФ считают, что из-за этого страны Запада получили возможность наносить удары против любого государства без санкции Совбеза ООН.

"Серьезным результатом данных фальсификаций, основанных на лживых роликах белокасочников, стали негативные последствия в системе международных отношений", – цитирует РИА Новости официального представителя Минобороны РФ генерала-майора Игоря Конашенкова.

Он также добавил, что многие нынешние высокопоставленные политики в США и Европе "постараются забыть эту тему", чтобы избежать моральной, политической и уголовной ответственности. Также Конашенков пожелал продюсеру телеканала BBC Риаму Далати избежать преследования и тем более провокаций со стороны тех, "поперек чьих интересов он сейчас оказался".

Ранее продюсер британской вещательной корпорации BBC Риам Далати заявил, что съемки сцены в госпитале после якобы химической атаки в сирийской Думе были постановочными. В Кремле заявили, что многие съемки в Думе, которые в том числе делались и "Белыми касками", носили и носят провокационный, постановочный характер, и, по сути, имеют своей целью дестабилизировать и спровоцировать дальнейшую напряженность ситуации в Сирии.

7 апреля прошлого года ряд НПО, в том числе "Белые каски", распространили сообщения о применении химоружия в Думе. 9 апреля представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели обследование города, но следов химатаки не обнаружили.

14 апреля в ответ на якобы проведенную химическую атаку коалиция США без санкции Совбеза ООН нанесла ракетный удар по Сирии.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что финансируемые США "Белые каски" являются преступниками для жителей Сирии, а их деятельность ассоциируется с террористической.