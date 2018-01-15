В бюллетене на выборах будет максимум 19 кандидатов – Памфилова

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В избирательном бюллетене на президентских выборах будет максимум 19 кандидатов. Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова, сообщает РИА Новости.

"Если мы представим, что завтра всех зарегистрируем и все подписи соберут, то в любом случае уже не более 19 кандидатов может быть в бюллетене на выборах президента", – сказала она.

По ее словам, во вторник Центризбирком рассмотрит вопросы о регистрации уполномоченных представителей трех партий, последними выдвинувших своих кандидатов.

Ранее стало известно, что жеребьевки кандидатов на выборах президента России не будет, так как это не предусмотрено федеральным законодательством. Фамилии кандидатов укажут в алфавитном порядке.

ЦИК уже утвердила три формы избирательных бюллетеней: две бумажные и одну электронную.