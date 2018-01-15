Россия уважает целостность Украины без Крыма – Лавров

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Россия уважает территориальную целостность Украины в границах, сложившихся после референдума в Крыму в 2014 году, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году.
Лавров также отметил, что в России часто отвечали на вопросы в отношении Будапештского меморандума 1994 года. Украина тогда отказалась от ядерного оружия, а Россия, США и Великобритания гарантировали, что не будут использовать его против Украины. Министр отметил, что Россия не делала этого и не угрожала Украине, так что меморандум не нарушался. Кроме того, он рассказал об отдельном заявлении Украины насчет того, что она не станет поощрять расистские, неонацистские тенденции.
Министр подчеркнул заинтересованность России в выполнении Минских договоренностей в полном объеме. По его словам, это вписывается в российскую линию на полное уважение суверенитета Украины в ее нынешних границах, сообщает ТАСС.
Лавров полагает, что Запад делает тему Украины более масштабной, чем она того заслуживает, и ошибочно считает ее краеугольным камнем в противостоянии с Россией. Он уверен в том, что кризис на Украине давно было бы урегулирован, если бы страны Запада сосредоточились на выполнении Минских соглашений вместо поддержки бездумной политики Киева.
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