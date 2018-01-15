Совфед может ввести санкции против сотрудников WADA

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Российские сенаторы обсуждают вопрос о введении санкций в отношении сотрудников Всемирного антидопингового агентства (WADA), причастных к отстранению сборной России от участия в Олимпиаде-2018. Об этом рассказал председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов.

"Мы поставили задачу и на данный момент решаем ее на основе проверенных фактов... После окончания Олимпийских игр и олимпийского цикла мы определим виновных и раздадим всем по заслугам", – цитирует сенатора газета "Известия".

Отмечается, что решение о разработке мер против международных спортивных функционеров было принято 12 декабря на собрании парламентариев, спортсменов и дипломатов.

В качестве возможных мер предполагаются возбуждение уголовных дел и ограничение въезда на территорию России.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх-2018. Атлеты смогут выступить на Олимпиаде только под нейтральным флагом, и только в том случае если докажут свою непричастность к употреблению допинга. Кроме того, организация пожизненно отстранила вице-премьера РФ Виталия Мутко от посещения Игр в качестве официального лица.