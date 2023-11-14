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В ходе сражения в городе Изюм Харьковской области украинская сторона нарушила Оттавскую конвенцию о запрете использования противопехотных мин. С таким обвинением выступил член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Есть веские основания полагать, что Украина нарушила Оттавский договор 1997 года о запрещении противопехотных мин во время боев в Изюме в 2022 году", – заявил он представителям СМИ.

В апреле прошлого года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК доложить об обстоятельствах атаки украинцев на город Изюм. Следствие считает, что несколько человек погибли и пострадали после удара реактивной артиллерии ВСУ по жилым кварталам Изюма.

Уже в сентябре этого года директор по адвокации отдела вооружений организации Human Rights Watch Мэри Уорхэм также сообщила, что в 2022-м мирные жители погибли в Изюме из-за использования украинской армией ракет с кассетными боеприпасами.

По ее словам, их исследователи отправились в город, чтобы расследовать там военные преступления. На территории они заметили остатки кассетных боеприпасов.

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