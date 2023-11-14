Вашингтону предстоит тяжелая работа для здоровых отношений с Китаем – Минфин США

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США необходимо провести тяжелую работу для достижения здоровых и стабильных экономических отношений с Китаем. Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

"Президент Байден и я твердо верим в продвижение ценностей, которые мы разделяем с нашими союзниками и партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами, а также в стремлении к здоровым и стабильным экономическим отношениям с Китаем", – приводит ее слова РИА Новости.

Йеллен подчеркнула, что взаимодействие на заседании министров финансов АТЭС в Сан-Франциско позволило США и КНР "продвинуться в правильном направлении". По ее словам, отношения Вашингтона с Пекином выходят на правильный путь.

Она также отметила, что министры финансов стран АТЭС по итогам прошедших заседаний на саммите в Калифорнии пришли к единству относительно важности решения глобальных вызовов.

Ранее стало известно, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн и министр финансов США Йеллен на встрече в Сан-Франциско договорились содействовать продвижению китайско-американского торгово-экономического диалога. В ходе состоявшихся консультаций стороны указали на необходимость устранения разногласий между Штатами и Китаем.