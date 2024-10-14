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Президент Ассамблеи Межпарламентского союза Тулия Эксон прервала протест представителей Украины во время заседания в Женеве. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на слова депутата Госдумы Алексея Чепы.

"Украина пыталась протестовать против того, что Тулия Эксон посещала Санкт-Петербург и проводила встречи. Президент жестко оборвала выступление украинской делегации по этому поводу", – отметил депутат.

Кроме того, Чепа напомнил о случае на заседании Фонда Клинтона, когда украинским представителям не позволили выступить, "хотя половина или больше мероприятия в прошлом году была посвящена именно украинской тематике".

Ранее Чепа также заявлял, что западные спецслужбы продолжают обучать бойцов Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что еще до начала СВО у ВСУ были иностранные советники, которые тренировали и передавали технику. Однако, по его словам, пока не было сообщений о том, что зарубежные боевые части непосредственно принимают участие в операциях.