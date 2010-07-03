Украина хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

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Власти Украины планируют соединить водным путем Балтийское и Черное моря. Об этом на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает РИА Новости.

Гончарук отметил, что существует около сорока водных путей, по которым нужно договариваться с Польшей и Белоруссией. "Мы уже начали это делать", — подчеркнул он.

Моря планируется соединить единой системой судоходных рек и каналов, которая пройдет по территории трех стран. Маршрут превысит 2 тысячи квадратных метров.

Ранее со дна Балтийского моря исчезла подводная геофизическая обсерватория, которую использовали немецкие ученые для сбора данных. Дайверы нашли вместо объекта остатки порванного кабеля.