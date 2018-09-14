Решение ЕС о продлении индивидуальных санкций против РФ вступило в силу

Фото: depositphotos/zoomteam

Решение Совета Евросоюза о продлении индивидуальных санкций против России вступило в силу. Формально его согласовали еще на прошлой неделе, а окончательно одобрили на этой. В пятницу, 14 сентября, решение опубликовали в Официальном журнале ЕС.

Согласно нему, ограничения продлили еще на полгода – до 15 марта 2019 года. Меры включают замораживание активов и ограничения на поездки, они касаются физических лиц и организаций. Свои действия ЕС мотивировал тем, что оценка ситуации не позволяет изменить режим санкций.

Ранее, 13 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России, срок действия которых истекал 15 сентября. Как отмечается в заявлении ЕС, действие санкций продлено в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Впервые санкции против России были введены в марте 2014 года. Сейчас в санкционном списке фигурируют 154 человека и 44 организации. Ранее в перечне было 155 физлиц, однако, после 31 августа из него был исключен погибший лидер ДНР Александр Захарченко.

3 сентября замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что в России не обратят внимания на новое продление Евросоюзом антироссийских санкций. Он также напомнил, что материальные потери от санкций уже понесли многие страны ЕС.