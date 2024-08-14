Националиста Поткина объявили в международный розыск по делу об отмывании денег

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Бывшего лидера запрещенного в России "Движения против нелегальной иммиграции" (ДПНИ) Александра Поткина (Белова) объявили в международный розыск по делу об отмывании денег, сообщает ТАСС.

Замоскворецкий суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заочного ареста. Срок содержания под стражей исчисляется с момента его передачи правоохранительным органам.

В марте 2018 года Поткина осудили на 3,5 года за экстремизм. В августе 2016 года его приговорили к 7,5 года колонии общего режима: его признали виновным в легализации имущества "БТА-Банка", полученного незаконным путем, и в призывах к экстремизму, возбуждению ненависти или вражды и создании экстремистского сообщества.

Позже приговор в части отмывания денег был отменен, а дело по этой статье возвращено в прокуратуру. Поткин успел скрыться от следствия за границей.

