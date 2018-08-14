Американский конгрессмен рассказал, чем Европе заменить российский газ

14 августа, 11:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Американский конгрессмен Дэвин Нунес предложил свой вариант, как Европе снизить газовую зависимость от России, сообщают "Аргументы недели".
По словам Нунеса, европейским странам следует поддержать прокладку Трансадриатического газопровода из Азербайджана на территорию Италии.
Такой способ, по мнению конгрессмена, позволит европейцам перестать кормить "русского медведя".
Однако Нунес опасается, что реализации данного плана помешает российская пропаганда, которую Москва активно использует в Италии для распространения дезинформации.
Ранее две трети граждан Германии высказались за строительство газопровода "Северный поток-2". Проект поддержали 66 процентов участников опроса, против выступили лишь 23 процента.
Также большинство респондентов считают, что заявления Дональда Трампа о газопроводе связаны с его планами поставлять в Европу американский сжиженный газ.
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