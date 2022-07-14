Япония и США провели крупные воздушные учения в районе Восточно-Китайского моря

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Япония и США провели воздушные учения в районе Японского моря, Восточно-Китайского моря, а также в небе над Тихим океаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление воздушных Cил самообороны Японии.

Отмечается, что в учениях было задействовано более 50 единиц авиационной техники со стороны воздушных Сил самообороны страны и ВВС США.

Как уточняется, целью учений была отработка различных тактических маневров и повышение уровня координации между воздушными Силами самообороны Японии и ВВС США.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы КНР провели военные учения различных видов и родов войск возле Тайваня. Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И подчеркнул, что в последнее время Вашингтон регулярно предпринимает шаги относительно тайваньского вопроса, оказывая поддержку сепаратистским силам, которые выступают за независимость Тайваня.