"Единая Россия" выдвигает на довыборы в Мосгордуму Елену Кац и Екатерину Раззакову

Фото: Денис Кораблев
Партия "Единая Россия" выдвинула на довыборы в Мосгордуму главврача детской поликлиники Елену Кац и общественницу Екатерину Раззакову.
Таким образом, Кац будет представлять округ № 19, который включает в себя районы Вешняки, Новогиреево и Ивановское, а Раззакова будет выступать за административный округ № 37, который включает районы Гагаринский, Академический и Ломоносовский.
"Мое участие в выборах стало возможным только благодаря огромной поддержке, которую оказали жители Ивановского, Новогиреева и Вешняков в ходе предварительного партийного голосования. Понимаю всю степень ответственности перед избирателями. Сегодня формируется моя предвыборная программа. Главные ее тезисы – дальнейшее развитие системы здравоохранения, дополнительные меры поддержки семьи, материнства и детства, масштабное благоустройство и совершенствование досуговой сферы", – отметила Кац.
Ранее "Единая Россия" выдвинула кандидатуру Романа Романенко по итогам предварительного голосования. Герой России одержал уверенную победу в праймериз по Чертановскому округу. О своем выдвижении Романенко сообщил на личных страницах в социальных сетях.
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