Трамп прокомментировал обвинение 12 россиян по делу о выборах в США

14 июля, 16:47
Фото: ТАСС/Newzulu/Kyle Mazza
Американский президент Дональд Трамп заявил, что деятельность 12 сотрудников российских спецслужб в рамках расследования вменяемого РФ "вмешательства" в выборы в США произошла в то время, когда президентом был Барак Обама, передает РИА Новости.
"Истории о 12 россиянах, которые вы услышали вчера, происходили во время администрации Обамы, а не во время администрации Трампа", – написал Трамп в своем Twitter.
Ранее министерство юстиций США предъявило новые обвинения 12 сотрудникам российских спецслужб. Их обвиняют во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты Хиллари Клинтон и Демократической партии. Об этом заявил заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн.
По словам Розенштейна, всем российским разведчикам предъявили обвинения в организации взлома компьютеров, краже документов и в их преднамеренной публикации.
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