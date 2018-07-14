Трамп прокомментировал обвинение 12 россиян по делу о выборах в США

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что деятельность 12 сотрудников российских спецслужб в рамках расследования вменяемого РФ "вмешательства" в выборы в США произошла в то время, когда президентом был Барак Обама, передает РИА Новости.

"Истории о 12 россиянах, которые вы услышали вчера, происходили во время администрации Обамы, а не во время администрации Трампа", – написал Трамп в своем Twitter.

Ранее министерство юстиций США предъявило новые обвинения 12 сотрудникам российских спецслужб. Их обвиняют во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты Хиллари Клинтон и Демократической партии. Об этом заявил заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн.

По словам Розенштейна, всем российским разведчикам предъявили обвинения в организации взлома компьютеров, краже документов и в их преднамеренной публикации.