США обвинили 12 сотрудников спецслужб РФ во вмешательстве в выборы 2016 года

13 июля, 20:09
Фото: ТАСС/Zuma/Glen Johnson
Министерство юстиций США предъявило новые обвинения 12 сотрудникам российских спецслужб. Их обвиняют во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты Хиллари Клинтон и Демократической партии, заявил заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн.
По словам Розенштейна, всем российским разведчикам предъявили обвинения в организации взлома компьютеров, краже документов и в их преднамеренной публикации.
Обвинения выдвинули в рамках расследования по вменяемому РФ "вмешательству" в выборы в США 2016 года, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер, сообщает РИА Новости.
Как отмечается, обвиняемые организовали взлом компьютеров организаций, которые были ответственны за администрирование выборов.
Обвиняемые, по словам генерального прокурора США, работали на два подразделения ГРУ. Он отметил, что одно из подразделений было ответственно за кражу информации, а второе отвечало за ее обнародование.
В октябре 2017 года министерство внутренней безопасности и офис директора национальной разведки США заявили, что Россия якобы причастна к хакерским атакам, которые совершили в отношении американских политических организаций в 2016 году.
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