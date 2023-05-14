Эрдоган набрал менее 50% голосов после подсчета почти 93% бюллетеней

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал менее 50% голосов после обработки бюллетеней из 92,7% урн на всеобщих турецких выборах. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Отмечается, что за Эрдогана проголосовали 49,94% – 23,4 миллиона граждан, за кандидата от оппозиционного "Народного альянса" Кемаля Кылычдароглу отдали голос 44,3% – 21,6 миллиона граждан. Третий кандидат от альянса Ata Синан Оган получил 5,3% голосов – это более 2,5 миллиона человек.

Эрдоган лидирует в 53 из 81 провинции, сообщил телеканал.

Оган заявил, что в Турции могут организовать второй тур, но он не призывал за кого конкретно стоит отдавать голоса.

Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая, добавили на телеканале.

Ранее Эрдоган заявлял о готовности покинуть пост главы страны в случае, если он проиграет на президентских выборах. Он добавил, что действующие власти Турции и оппозиционный блок "Народный альянс" должны принять любой результат голосования как легитимный.



В Турции прошло голосование на президентских и парламентских выборах