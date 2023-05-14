Эрдоган набрал более 56% голосов после подсчета почти 15% бюллетеней

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Голоса за действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана превысили 56% после обработки бюллетеней свыше 14,8% урн. Об этом сообщает TRT Haber.

Как добавил телеканал, результаты голосования на президентских выборах в Турции быстро изменяются.

Отмечается, что партия турецкого лидера получит 349 мест из 600 в турецком парламенте.

Турецкие избирательные участки закрылись 14 мая, о завершении всеобщих выборов 28-го срока заявил председатель Высшего избирательного совета (YSK) Ахмет Енер.

"Процесс голосования на президентских и парламентских всеобщих выборах 28-го срока завершен, и до сих пор совету не сообщалось о каких-либо негативных ситуациях", – сказал он.

Согласно данным YSK, в 81 провинции были установлены более 190 тысяч урн, в стране имеют право проголосовать за любого кандидата 60 721 475 жителей. Голосование на зарубежных участках шло с 27 апреля по 9 мая, в нем приняли участие свыше 1,8 миллиона человек.

На пост президента страны претендуют Эрдоган, представляющий "Республиканский альянс", Кемаль Кылычдароглу от оппозиционного "Народного альянса" и Синан Оган от альянса Ata.

В YSK сообщили, что предварительные результаты будут оглашены в ночь с 14 на 15 мая, а окончательные итоги голосования будут подведены 19 мая.

Если никто из кандидатов не сможет набрать 50% голосов, состоится второй тур, который пройдет 28 мая, отметили в совете.

Ранее Эрдоган заявлял, что готов уйти с поста главы государства в том случае, если он проиграет президентские выборы. Он добавил, что действующие власти Турции и оппозиционный блок "Народный альянс" должны принять любой результат голосования как легитимный.



Эрдоган и его основной соперник проголосовали на выборах в Турции