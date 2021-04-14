Эрдоган заявил, что конвенция Монтре не будет распространяться на канал "Стамбул"

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Действие конвенции Монтре, регулирующей статус турецких проливов, не будет распространяться на проектируемый канал "Стамбул", заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.
"У канала "Стамбул" нет никакой связи с конвенцией Монтре. Этот канал для нас станет достижением, поможет серьезно разгрузить пролив Босфор с точки зрения охраны окружающей среды", – приводит его слова канал Haberturk.
Эрдоган подчеркнул, что новый канал укрепит независимость и суверенитет Турции.
План канала "Стамбул" предусматривает формирование новой водной артерии в западной части Стамбула, которая станет дублером Босфора и соединит Черное и Мраморное моря.
Конвенция Монтре, принятая в 1936 году, оставляет право прохода через проливы Босфор и Дарданеллы иностранных военных судов при условии предварительного уведомления властей Турции при сохранении полной свободы прохода торговых судов.
Турция собирается построить дублер Босфора
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