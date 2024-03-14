Лавров анонсировал поездку в Донбасс

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планирует посетить Донбасс. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".



По его словам, он собирается поехать в ДНР и ЛНР, чтобы поговорить с местными сотрудниками представительств МИД.

"В Луганске и Донецке открыты представительства МИД России. В Запорожской и Херсонской областях они будут созданы чуть позже", – сказал он.

О планах открыть представительства МИД в Запорожской и Херсонской областях Лавров заявлял 5 февраля в ходе беседы с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

Тогда же он сообщил, что российское министерство иностранных дел будет содействовать для проведения выборов президента РФ на территории Крыма, Донбасса и Новороссии. По его мнению, дипломатическая миссия может доукомплектовывать структуры в этих субъектах.