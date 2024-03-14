14 марта, 21:41Политика
Лавров анонсировал поездку в Донбасс
Фото: kremlin.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планирует посетить Донбасс. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, он собирается поехать в ДНР и ЛНР, чтобы поговорить с местными сотрудниками представительств МИД.
"В Луганске и Донецке открыты представительства МИД России. В Запорожской и Херсонской областях они будут созданы чуть позже", – сказал он.
О планах открыть представительства МИД в Запорожской и Херсонской областях Лавров заявлял 5 февраля в ходе беседы с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой.
Тогда же он сообщил, что российское министерство иностранных дел будет содействовать для проведения выборов президента РФ на территории Крыма, Донбасса и Новороссии. По его мнению, дипломатическая миссия может доукомплектовывать структуры в этих субъектах.
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