Нижняя палата парламента Испании приняла закон об амнистии каталонских сепаратистов

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Конгресс депутатов Испании, нижняя палата местного парламента, принял закон об амнистии каталонских сепаратистов. Об этом пишет РИА Новости.

Первоначальный текст закона, внесенный правящей Испанской социалистической рабочей партией (PSOE), был отклонен на заседании 30 января. Причиной тому послужило несогласие сепаратистской партии Junts per Catalunya с тем, что в документ не был внесен ряд поправок.

После доработки инициатива была согласована с Junts per Catalunya и выступающей за независимость партией каталонских республиканцев ERC. В итоге за принятие законопроекта проголосовали 178 депутатов, а против – 172. Для положительного исхода нужно было получить одобрение 176 парламентариев.

Теперь закон об амнистии направили в верхнюю палату парламента Испании для дальнейшего утверждения. Однако, по данным издания, имеющая абсолютное большинство в сенате правая Народная партия (PP) будет затягивать процедуру по одобрению закона.

Ранее нижняя палата парламента Испании утвердила решение о переизбрании действующего премьера страны Педро Санчеса на пост председателя правительства. Лидера PSOE поддержали 179 депутатов из 350. В частности, за него проголосовали фракции, выступающие за независимость Каталонии.