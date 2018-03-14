Тереза Мэй объявит о выдворении из страны российских дипломатов – СМИ

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Великобритания планирует выслать из страны российских дипломатов в качестве ответных мер по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает телеканал Sky News.

Об этом решении объявит глава британского правительства Тереза Мэй. Отмечается, что выдворение дипломатов – лишь одна из целого ряда мер в ответ на отравление в Солсбери.

Ранее британские власти заявили, что рассматривают версию о русском следе в отравлении Скрипаля. От этого инцидента пострадали еще около 20 человек. Представители властей заявили, что если будут найдены улики в пользу отравления, это повлечет санкции против России.

После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на понимание другими странами бездоказательности обвинений в адрес РФ.

На днях британские правоохранители обнаружили в итальянском ресторане в Солсбери следы нервно-паралитического вещества, которым, по их версии, отравились Скрипаль и его дочь Юлия. По данным следствия, они поели в ресторане 4 марта и уже через два часа были обнаружены без сознания у торгового центра. Сейчас они остаются в больнице в критическом состоянии.

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