РФ проинформировала генконсульство ФРГ о задержании немца из-за мармелада с наркотиками

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Россия проинформировала генеральное консульство Германии о задержании немца из-за мармеладных мишек, содержащих наркотики. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя МИД страны.

"Я могу подтвердить, что нам известно об инциденте и что речь идет о человеке с немецким гражданством", – сказал он.

По его словам, задержанному гражданину ФРГ силами генконсульства оказывается помощь, в том числе юридическая. Однако других подробностей он не привел.

Об инциденте стало известно накануне. 38-летний мужчина прибыл из немецкого Гамбурга в аэропорт Санкт-Петербурга. Однако российские таможенники обнаружили у него пакет с изображением запрещенного вещества. Внутри оказались мармеладные мишки, в которых содержался наркотик.

Гражданин рассказал, что он приехал в РФ к девушке, с которой познакомился в Сети, а мишек купил в ФРГ, чтобы употребить во время перелета.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, а мужчину арестовали. По данным СМИ, ему может грозить до 7 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

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