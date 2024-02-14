МИД Латвии вызвал временного поверенного РФ из-за объявления в розыск латышских министров

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Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах РФ в Латвии Олега Зыкова из-за объявления в розыск российским МВД латышских министров, об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Подчеркивается, что Зыкова вызовут в МИД Латвии для получения объяснений по поводу публикации в открытом доступе перечня с бывшими и действующими госслужащими страны. Латышские дипломаты уверены, что Россия выдвинула против последних "политически мотивированные обвинения".

"МИД находится в контакте с правоохранительными органами Латвии для проверки публично озвученной информации и снижения возможных рисков. Министерство также работает с партнерами из ЕС над решением этого вопроса на глобальном уровне", – указывается в сообщении.

Дипломаты Латвии также напомнили, что ранее официально информировали российскую сторону о своем возражении против попыток РФ "осуществлять уголовную юрисдикцию на территории другого государства". Латвия считает это вмешательством во внутренние дела своей страны.

Ранее в базе данных МВД РФ появились карточки латвийских министров юстиции и земледелия Инесы Либиню-Эгнере и Армандса Краузе, а также главы Минфина Арвилса Ашераденса.

Их разыскивают по уголовной статье. Также аналогичная запись есть и на экс-главу МВД Латвии Марии Голубеву. По данным СМИ, чиновники проходят по уголовному делу об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

Безопасность российских посольств и консульств ухудшилась и вызывает серьезные опасения в недружественных странах, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, на фоне возможных провокаций перед выборами президента РФ в российский МИД 6 февраля были вызваны дипломаты Латвии, Литвы и Эстонии.

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