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13 декабря, 09:22

Политика

Дания оказалась в "глупом положении" из-за соглашения о рыболовстве РФ с Фарерами – СМИ

Фото: 123RF/brianholm

Продление соглашения о рыболовстве РФ с Фарерскими островами поставило Данию в "глупое положение", сообщает "Радио 1" со ссылкой на Danmarks Radio.

Такое мнение выразил старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль. Он подчеркнул, что договор продлили именно в тот момент, когда западные страны пытаются разорвать любые взаимоотношения с Россией.

Поэтому, по мнению Сплидсбоэля, факт продления соглашения с автономией Датского королевства является вызовом для Копенгагена. Теперь этот вопрос перешел в политическую плоскость и затрагивает вопросы безопасности, уверен он.

Также эксперт опасается, что РФ якобы будет шпионить за Западом при помощи рыболовецких судов. Поэтому он посоветовал властям Дании "прикрыть эту лазейку".

Фарерские острова входят в состав королевства Дании, но с 1948 года они сами решают внутренние государственные вопросы, в частности имеют право на заключение торговых соглашений. Однако датские власти ответственны за внешнюю и оборонную политику островов.

Ранее стало известно, что японские рыбаки не смогли начать вылов промысловой рыбы в районе Кунашира из-за отсутствия договоренностей с РФ. В 2023 году консультации по этому вопросу даже не начинались.

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