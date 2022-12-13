Министр обороны Индии заявил о пресечении вторжения китайских военных на территорию страны

Фото: TACC/Michael A. McCoy/AP

Индийские солдаты предотвратили попытку китайских военных пересечь границу страны 9 декабря, сообщил министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

По его словам, это произошло в ходе столкновения на индийско-китайской границе в городе Таванг штата Аруначал-Прадеш.

"В районе Янцзы города Таванг войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вторглись и попытались нарушить статус-кво. Эта попытка была решительно пресечена нашими войсками", – цитирует индийского министра "Коммерсант".

Он подчеркнул, что в результате китайские военные были вынуждены вернуться на свой пост.

12 декабря вдоль линии фактического контроля на западе индийского штата Аруначал-Прадеш произошло столкновение между военными Индии и Китая. По данным СМИ, в ходе столкновений были ранены несколько военных с двух сторон.

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