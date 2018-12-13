США рискуют столкнуться с нехваткой моряков в случае войны

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Государственному военному флоту США в случае военной угрозы будет не хватать свыше 1,8 тысячи моряков. Данные министерства транспорта страны содержатся в отчете американской Счетной палаты, передает RT.

Отмечается, что проблема вызвана снижением количества судов под флагом Соединенных Штатов. Кроме того, в документе говорится о высокой стоимости эксплуатации американских кораблей. Это снижает их рентабельность на мировом рынке.

Чтобы решить проблему, американский Минтранс работает над мерами по привлечению гражданских моряков. При этом представители ведомства пока не способны оценить целесообразность подобных шагов.

Ранее американские СМИ призвали руководство США помнить о существовании военного комплекса "Мертвая рука", который является самой опасной системой в период холодной войны, и поразить его почти невозможно. В Штатах полагают, что, если этот вид оружия широко обсуждают в России, у мирового сообщества есть повод для беспокойства.