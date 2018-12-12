В США боятся "Мертвую руку" России

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В США должны помнить о существовании военного комплекса "Мертвая рука", который является самой опасной системой в период холодной войны, и поразить его почти невозможно. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на американские СМИ.

Поводом вспомнить российскую систему ядерного оружия стала ситуация с Договором о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД).

"Мертвую руку" в США называют "Периметр". В Штатах полагают, что, если ее широко обсуждают в России, это является поводом для беспокойства мирового сообщества.

В ноябре бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Виктор Есин заявил, что считает "Мертвую руку" неэффективной в случае войны. Он отметил, что она может стать бесполезной после выхода США из ДРСМД.

20 октября президент США Дональд Трамп объявил о планах выйти из ДРСМД, так как Россия якобы нарушает условия договора. Москва неоднократно опровергала эти обвинения. Владимир Путин говорил, что США не предоставили доказательств нарушения Россией договора.