Российскую "Мертвую руку" назвали бесполезной в случае ядерной войны

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Экс-начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Виктор Есин считает российскую систему автоматического ответного ядерного удара "Периметр" неэффективной в случае войны. Об этом сообщает газета "Звезда".

По мнению эксперта, отечественная система, которую на Западе называют "Мертвой рукой", может стать бесполезной после выхода США из ДРСМД. "Когда она сработает, у нас уже останется мало средств – мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора", – сказал Есин.

Если Штаты разместят в Европе баллистические ракеты средней дальности, они смогут уничтожить часть российских ракетных средств. Остальные ракеты американцы перехватят на траектории полета посредством ПРО.

В сложившейся ситуации России, по словам Есина, придется пересмотреть военную доктрину и наладить выпуск ракет средней дальности. Кроме того, РФ стоит сделать упор на развитии гиперзвукового оружия. "Чем грознее оружие, которым ты располагаешь, тем меньше вероятность военного конфликта", – заключил эксперт.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он убежден, что решение конфликтов и проблем ДРСМД без обсуждения на высшем российско-американском уровне "обречено на пробуксовку".