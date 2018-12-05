Путин ответил США на ультиматум по ДРСМД

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Владимир Путин заявил, что США не предоставили доказательств того, что Россия якобы нарушила договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Так российский лидер прокомментировал заявление американского госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон выйдет из ДРСМД через 60 дней, если Москва не вернется к выполнению договора, передает РИА Новости.

"Самое главное обоснование – это то, что мы что-то нарушаем. При этом, как обычно, никаких доказательств нарушений с нашей стороны не предоставляется", – сказал президент РФ.

Ранее в среду представитель Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление госсекретаря США Майка Помпео. По его словам, американская сторона выдвинула ультиматум, чтобы перенести ответственность за разрыв договора на Москву.

Глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев выразил уверенность, что необходимо провести переговоры между Россией и США. По его мнению, это нужно для адаптации ДРСМД и ограничения его действия Европой.

Также ситуацию, сложившуюся с ДРСМД, прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она отметила, что Россия неукоснительно соблюдает положения договора и США об этом известно.

20 октября Дональд Трамп объявил о планах выйти из ДРСМД, так как Москва якобы нарушает договор. Глава Белого дома также пообещал, что США будут наращивать свой ядерный потенциал.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что подобные действия спровоцируют ответ со стороны Москвы. В том числе этот ответ может нести военно-технический характер.