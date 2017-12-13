Пушков ответил на заявление Трампа о победе США над ИГ

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в Twitter заявление президента США Дональда Трампа о победе Америки над террористической группировкой "Исламское государство" (организация запрещена на территории РФ) в Сирии и Ираке.

"Мы победили ИГ в Сирии". Эти слова Трампа не убеждают даже СМИ США: они пишут, что в Сирии победила Россия. И был вчера там Путин, не Трамп", – написал в социальной сети сенатор.

Он также призвал американского лидера больше не присваивать чужие победы.

"Хватит приписывать себе чужие победы. Главную роль в победе над Гитлером сыграл СССР. А США 3 года выжидали, прежде чем открыть 2-й фронт", – говорится в сообщении Алексея Пушкова.

Ранее сообщалось, что во время выступления на церемонии подписания бюджета Дональд Трамп присвоил США победу над ИГ в Сирии и Ираке.