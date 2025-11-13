Захарова предложила французам помыться после обвинения России в фейках о клопах

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила французам помыться, чтобы избавиться от нательных паразитов и неврозов, в ответ на обвинения РФ в распространении фейков о клопах во Франции.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон обвинил Россию в распространении ложной информации о нашествии в его стране постельных клопов. При этом он признал наличие проблемы с насекомыми.

В свою очередь, начальник генштаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон попытался переложить вину за нашествие клопов на Москву, бездоказательно обвинив ее в дестабилизации ситуации в республике.

"Я так и не поняла: Россия виновата в том, что во Франции есть клопы или в том, что их нет? Французский генштаб устами, прости Господи, Мандона нас обвинял в том, что они есть. А теперь Макрон утверждает, что это были наши не клопы, а фейки?" – задалась вопросом дипломат в своем телеграм-канале.

В 2023 году французские разведслужбы обвинили российские СМИ в панике граждан Франции на фоне нашествия клопов. В качестве аргументов приводились якобы некоторые публикации, которые оказались недостоверными и основывались на несуществующих статьях.

При этом французские журналисты уточнили, что РФ напрямую не виновата в нашествии насекомых. Проблему освещали медиа по всему миру, но об этом разведка умолчала.