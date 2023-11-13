Боррель выступил против изменения границ Газы и выселения ее жителей

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Страны Евросоюза (ЕС) выступают против изменения границ сектора Газа или выселения местного населения за границы анклава в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания в Брюсселе глав МИД членов ЕС, передает РИА Новости.

"Я предложил министрам обсудить некоторые рамки, условия урегулирования конфликта после завершения острой фазы", – подчеркнул он.

Кроме того, глава евродипломатии отметил, что в ЕС выступают против сохранения власти радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, высказывая поддержку администрации Палестины.

Также Боррель сообщил о выделении в бюджете 100 миллионов евро сектору Газа. Однако он подчеркнул, что в этом финансировании не будет смысла, если в анклав не пропустят грузовики с гуманитарной помощью.

По его словам, в секторе Газа также не функционируют многие больницы (20 из 35 медучреждений), а некоторые полностью разрушены.

Ранее глава дипломатии ЕС заявил, что урегулирование конфликта на Ближнем Востоке провалилось. По его мнению, это произошло из-за нехватки воли в разрешении проблемы. Он уточнил, что у международного сообщества есть последний шанс для урегулирования кризиса.

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